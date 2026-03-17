Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklanmıştı! Görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5'i dün tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Günel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklama, Ahmet Taşkan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

GÜNEL TUTUKLANMIŞTI

Dün, hakimlik, şüpheliler Günel, Gündeş, Celep, Zenginoğlu ve Kabasakal'ın tutuklanmasına, Taşkan hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Günel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meral Akşener'den dikkat çeken sözler! "Ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorum"Meral Akşener'den dikkat çeken sözler! "Ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorum"
Fatma Betül Sayan Kaya: "Çocuklar bugün çalışıp yarın unutacağımız bir mesele değildir"Fatma Betül Sayan Kaya: "Çocuklar bugün çalışıp yarın unutacağımız bir mesele değildir"

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Netanyahu Trump ile görüştü: "Sürprizlerimiz var"

Netanyahu Trump ile görüştü: "Sürprizlerimiz var"

Osimhen yarışı karıştı! 10 milyon daha veren onu alır: Galatasaray fiyatını belirledi

Osimhen yarışı karıştı! 10 milyon daha veren onu alır: Galatasaray fiyatını belirledi

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

