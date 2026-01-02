Sakarya Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu soğuk ve puslu. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık -4 dereceye düşebilir. En yüksek sıcaklık ise 6 dereceye ulaşması bekleniyor. Nem oranı %96 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 3.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:41'dir.

Sakarya'da hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve puslu olacak. Dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Nem oranının yüksek olması, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Rüzgarlı günlerde bu durum belirginleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. Cumartesi günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklığın 12 dereceye ulaşması bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 17 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 4 dereceye kadar inebilir. En yüksek sıcaklığın 17 derece olması tahmin ediliyor. Pazartesi günü de hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 5 dereceye kadar düşecektir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gereken önlemleri almak, planlarınızı kolaylaştıracaktır.

Sakarya'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve puslu olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Hava koşullarına uygun giyinmek konforlu bir gün sağlamaya yardımcı olacaktır. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.