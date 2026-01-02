HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve puslu. Gün boyunca sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Nem oranı %96 ile yüksek, rüzgar hızı ise 3.1 km/saat olarak bekleniyor. Kat kat giyinmek ve mont bulundurmak, vücut ısısını korumak için önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ılımanlaşacak. Hava koşullarına göre seyahat planlarınızı yapmayı unutmamalısınız.

Sakarya Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu soğuk ve puslu. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık -4 dereceye düşebilir. En yüksek sıcaklık ise 6 dereceye ulaşması bekleniyor. Nem oranı %96 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 3.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:41'dir.

Sakarya'da hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve puslu olacak. Dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Nem oranının yüksek olması, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Rüzgarlı günlerde bu durum belirginleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. Cumartesi günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklığın 12 dereceye ulaşması bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 17 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 4 dereceye kadar inebilir. En yüksek sıcaklığın 17 derece olması tahmin ediliyor. Pazartesi günü de hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 5 dereceye kadar düşecektir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gereken önlemleri almak, planlarınızı kolaylaştıracaktır.

Sakarya'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve puslu olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Hava koşullarına uygun giyinmek konforlu bir gün sağlamaya yardımcı olacaktır. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.