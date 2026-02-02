HABER

Sakarya Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 2 Şubat 2026 tarihinde yağışlı ve serin hava koşulları etkili olacak. Ferizli ve Hendek'te orta şiddette yağmur bekleniyor. Sıcaklık 4.4°C ile 10.3°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlanan açık hava etkinlikleri için uygun kıyafet ve ekipman seçimi önemlidir. Esnek planlar, olumsuz koşullarla başa çıkmayı kolaylaştıracaktır.

Ufuk Dağ

2 Şubat 2026 Pazartesi, Sakarya'da hava durumu yağışlı ve serin. Bölge genelinde benzer hava koşulları bekleniyor. Ferizli'de orta şiddetli yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 4.6°C, en yüksek sıcaklık 10.3°C olacak. Hendek'te de benzer bir hava durumu var. Orta şiddetli yağmur etkili olacak. En düşük sıcaklık 4.4°C, en yüksek sıcaklık ise 9.8°C olacak.

Yağışlı hava koşulları, açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir. Sakarya'da sıcaklıklar 4.2°C ile 9.7°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 3 Şubat Salı günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 0.9°C ile 6.9°C arasında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü daha sıcak bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında değişecek. 5 Şubat Perşembe günü ise bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında olacak.

Değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri olanları zorlayabilir. Sakarya'da hava durumuna uygun giyinmek önemlidir. Planlar esnek tutulmalıdır. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler ve ekipmanlar kullanmak, olumsuzlukları en aza indirecektir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
