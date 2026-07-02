Sakarya Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 32 ile 34 derece arasında değişecek. Nem oranı %36 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Yağış olasılığı %0 seviyesinde. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, bol su içilmesi önemli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da sıcak ve güneşli olacak. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 31 ile 33 derece arasında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık yine 31 ile 33 derece arasında değişecek. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 28 ile 30 derece arasında tahmin ediliyor. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor.

Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli sürecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde önlem almak önemlidir. Bol su içmek de unutmamalıdır.