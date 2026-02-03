HABER

Sakarya Hava Durumu! 03 Şubat Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gün sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı yaklaşık 10 km/s olarak ölçülecek. Gün doğumu 08:04, gün batımı 18:15'te gerçekleşecek. Dikkatli giyinmek ve kaygan zeminlere özen göstermek, soğuk algınlığı riskini azaltmak açısından önem taşıyor. İlerleyen günlerde hava koşulları ılımanlaşacak.

Devrim Karadağ

Sakarya'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu. Hava serin geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 10 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saat 08:04, gün batımı ise 18:15 olarak bekleniyor.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığı riski artar. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 11 ile 18 derece arasında değişecek. Hava kapalı kalacak. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmur beklentisi var. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü orta şiddetli yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığı korumak açısından faydalı olacaktır.

