Sakarya Hava Durumu! 03 Şubat Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu. Hava serin geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 10 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saat 08:04, gün batımı ise 18:15 olarak bekleniyor.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığı riski artar. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 11 ile 18 derece arasında değişecek. Hava kapalı kalacak. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmur beklentisi var. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü orta şiddetli yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığı korumak açısından faydalı olacaktır.