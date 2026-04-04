Sakarya Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi. Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 19-22 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 9-10 derece civarında olacaktır. Nem oranı %51 civarı olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

Bu serin ve yağmurlu hava koşulları için önlemler almak önemli. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksekliği nedeniyle dikkatli olmak gerekiyor. Astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların önlem alması önerilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu da dikkat çekici. 5 Nisan Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15-18 derece, gece sıcaklık ise 7-8 derece civarında kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmenizde fayda var.

