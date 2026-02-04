HABER

  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve sakin olarak bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 3 ile 4 derece civarında olacak. Nem oranı %90 seviyesinde, bu nedenle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gelecek günlerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönemdesiniz.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, Sakarya'da hava durumu ılıman ve sakin. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 3 ile 4 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 ile 13 dereceye yükselebilir. Hissedilen sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 1 ile 2 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı saati 18:18 olarak belirlenmiştir.

Sakarya'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, rahatça planlarını yapabilirler. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hassas bünyelerin dikkatli olmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman koşulların devam edeceğini gösteriyor. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığının 11 ile 16 derece arasında olması bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü sıcaklıkların 12 ile 17 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 11 ile 16 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Ancak, 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hassas bünyelerin etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih etmeli, bol su içerek vücudunuzu nemlendirmelisiniz.

Sakarya'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve sakin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, nem oranının yüksek olduğu günlerde uygun önlemler almanız faydalı olacaktır.

