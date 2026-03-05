HABER

Sakarya Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve serin geçecek. Sabah sıcaklığı 6 derece iken, öğle vakti 16 ile 18 derece arasında yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 ile 14 dereceye düşecek. Nem oranı %100 seviyesinde olacak ve rüzgar hızı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde 6 Mart Cuma için hafif yağmur bekleniyor. Bu nedenle kat kat giyinmek ve şemsiye almak önemli. Hava koşullarını takip etmekte fayda var.

Simay Özmen

Sakarya'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 6 derece olacak. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 ile 14 dereceye düşecek. Nem oranı %100 seviyelerinde bulunacak. Rüzgarın hızı 0 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde, 6 Mart Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Şemsiye almak önemli. Kat kat giyinmekte fayda var.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmek gerekir. Kat kat giyinmek gün içindeki sıcaklık değişimlerine uyum sağlamaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak önemlidir. Hava durumu gün geçtikçe değişebilir. Bu nedenle güncel tahminleri takip etmek yararlı olacaktır.

