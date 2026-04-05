Sakarya Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Nisan 2026 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18-20 derece civarında bekleniyor. Gece ise 1-4 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Bu serin ve yağmurlu hava koşulları için önlemler almak önemli. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalıdır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksekliği nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların önlem alması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 6 Nisan Pazartesi günü, hava sıcaklığı 20-22 derece civarında öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 1-4 derece arasında olması bekleniyor. 7 Nisan Salı günü, hava sıcaklığının 18-20 dereceler arasında olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 8-10 derece aralığında gerçekleşecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de gereklidir.

