Sakarya Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, sıcak ve güneşli olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 39 dereceye kadar yükselebilir. Nem oranı %50 ile %92 arasında olacak. Rüzgarın ortalama hızı ise 16 km/saat civarında seyredecek. Sakarya'daki hava durumu bu nedenle sıcak ve nemli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak geçecek. 7 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığı 14 ile 23 derece arasında kalacak. Hava kısmen güneşli olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklık 15 ile 34 derece arasında olacak. Bu günde çoğunlukla güneşli hava hakim olacak. 9 Ağustos Pazar günü yer yer sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 ile 31 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler bol su tüketmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri en az seviyeye indirilmelidir. Mümkünse serin ortamlarda durulmalı. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması faydalı olacaktır.