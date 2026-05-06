Sakarya Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Sakarya'da hava durumu mevsim normallerine uygun. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava kısmen güneşli ve hafif yağışlı olacaktır. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 10 ile 12 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 19 ile 22 dereceye ulaşması öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14 ile 16 derece arasında olması bekleniyor.

Rüzgar saatte 5 ile 10 kilometre hızla esecek. Rüzgarın yönü güneybatıdan kuzeydoğuya doğru. Nem oranı gün boyunca %58 ile %83 arasında değişecek. Sakarya'da hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlı. Günün geri kalanında kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Sıcaklıklar artacak. Perşembe günü sıcaklıkların 23 ile 26 derece arasında olması planlanıyor. Cuma günü ise sıcaklıkların 24 ile 28 derece arasında olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıklar 23 ile 25 derece civarında seyredecek.

Öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları yoğunlaşacak. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır.