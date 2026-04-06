Sakarya Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Nisan 2026 Pazartesi. Sakarya'da hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece ise 2 derece civarında seyredecek. Bu durum, mevsim normallerine uygundur. Sakarya'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları değişecek. 7 Nisan Salı günü sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. 8 Nisan Çarşamba günü hava biraz serinleyecek. Sıcaklık 14 - 17 derece arasında olacak. Hava daha bulutlu hale gelecek.

9 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 13 - 20 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülebilir. Bu durum hava koşullarının değişken olabileceğini gösteriyor.

Bu dönemde, özellikle 9 Nisan'daki sağanaklar için dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli takip etmek gereklidir. Böylece Sakarya'da hava koşullarına uygun şekilde plan yapabilirsiniz.