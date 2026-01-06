Sakarya Hava Durumu! 06 Ocak Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da, 6 Ocak 2026 Salı günü hava koşulları 19 - 22 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 - 10 derece civarında. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 14 dereceye düşecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunacak.

Sakarya'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 10 - 17 derece arasında olacak. Hafif yağış bekleniyor. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 11 - 18 derece arasında seyredecek. Bu günde hafif yağışlar devam edecek. 9 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 3 - 10 derece arasında olacak. O gün yağmur ile kar karışımı yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gerekli. Sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanmak yararlı olur. Şemsiyeler, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek en doğrusu olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.