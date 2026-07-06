Sakarya Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 6 Temmuz Pazartesi 2026, Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 28 derece civarlarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 16 derece civarına düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %32 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7 kilometre olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Bugünkü hava durumu güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Salı, hava sıcaklığı 29 derece civarlarında olacak. Gece sıcaklığı 14 derece civarına düşecek. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı %30 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5.8 kilometre olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. 8 Temmuz Çarşamba günü, sıcaklık 31 derece civarlarına ulaşacak. Gece sıcaklığı yine 14 derece civarında olacak. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı %27 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6.03 kilometre olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. 9 Temmuz Perşembe günü, sıcaklık 32 derece civarlarına ulaşacak. Gece sıcaklığı 19 derece civarına düşecek. Hava yine güneşli olacak. Nem oranı %32 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7.95 kilometre olacak ve kuzeybatıdan esecek. Bu bilgiler önümüzdeki günler hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmamak için şapka takmayı unutmayın. Güneş koruyucu kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Rüzgarın hızı düşük olduğu için serinletici etkisi olmayabilir. Bu durumda serin kalmak için uygun önlemler almanızda fayda var. Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. Planlarınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmalısınız.