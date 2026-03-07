Sakarya Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü genel hava durumu ılımandır. Keyifli bir gün beklenmektedir. Hava, yer yer güneşli ve hafif bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 11 - 13 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 0 - 2 derece civarında olacak. Rüzgar, sabah 9 km/saat, öğle 14 km/saat, akşam 2 km/saat ve gece 14 km/saat hızda esmesi öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %56 ile %91 arasında değişiklik gösterecek.

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların 11 - 13 dereceye ulaşması bekleniyor. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya kazak almanız faydalı olacaktır. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların 0 - 2 dereceye düşeceğini göz önünde bulundurun. Bu saatlerde kalın giysi tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacaktır. 8 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 0 - 11 derece arasında değişecek. 9 Mart Pazartesi günü de hava çoğunlukla güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 0 - 13 derece civarında seyredecek. 10 Mart Salı günü, bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 1 - 18 derece arasında olacak.

Ilıman hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmayı da düşünebilirsiniz. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini göz önünde bulundurun. Uygun giysiler seçmeye dikkat edin. Rüzgar hızının zaman zaman değişebileceğini unutmayın. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler veya aksesuarlar kullanmanız önerilir.

Sakarya'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu keyiflidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Bu güzel havadan yararlanarak açık hava etkinlikleri planlayabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.