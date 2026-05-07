Sakarya Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 25 - 27 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı da düşük seviyelerde kalıyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 27 - 29 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 23 - 25 derece civarına düşecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. 10 Mayıs Pazar günü de benzer bir hava durumu hakim olacak. Sıcaklık 23 - 24 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar yaşanacak.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Bugün hava durumu oldukça uygun. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları nedeniyle planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Hava durumunu yakından takip etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek gerekiyor. Gerekli önlemleri almak, olası rahatsızlıkları en aza indirecektir.