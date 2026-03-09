HABER

Sakarya Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 9 Mart Pazartesi, ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 2 dereceye düşecek. Nem oranı %77 seviyelerinde kalacak. 10 Mart Salı günü sıcaklık 19 dereceye çıkacak. Ardından 11 ve 12 Mart tarihlerinde güneşli hava koşulları ve sıcaklık 18 ile 14 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için bu günler uygun görünüyor. Ancak, akşamları soğuk hissetme olasılığına karşı giyimini ayarlamak önemli.

Sakarya Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Sakarya'da 9 Mart Pazartesi günü hava güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Nem oranı %77 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 14 km/saat civarındaki seviyelerde seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

10 Mart Salı günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 dereceye ulaşacak. 11 Mart Çarşamba günü bol güneş ışığı altında 18 derece civarında bir hava tahmin ediliyor. 12 Mart Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 14 derece civarına gelecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam sıcaklıkları düşebilir. Bu durumda sabahları ve akşamları daha sıcak giyinmek önemlidir. Gün içinde ise güneş ışığından faydalanmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinde dikkatli olmak önerilir.

