Sakarya Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu, yerel halk için önemli bir konu. Hava sıcaklıkları 15 ile 27 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağmurlu koşullar hakim olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 10 Mayıs Pazar günü, hava sıcaklıkları 14 ile 24 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. 11 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 13 ile 24 derece aralığında olacak. Hafif yağmurlu bir hava durumunun hakim olması öngörülüyor. 12 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 15 ile 27 derece arasında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önlemler gerektirebilir. Hafif yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmek iyi bir hazırlık olabilir. Gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olan günlerde açık alanlardan uzak durmalısınız. Güvenli kapalı alanlarda bulunmak en iyi seçenek olacaktır.

Sakarya'da önümüzdeki günler hafif yağmurlu ve değişken sıcaklıklarla geçecek. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmanız önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sizi olumsuz hava şartlarından koruyabilir.