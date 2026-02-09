Sakarya Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 10 km civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:59 olacak. Gün batımı ise 18:25 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün geçirilmesi bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklıklar 9 ile 12 derece olacak. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 16 dereceye kadar yükselebilir. Yer yer sağanakların görülmesi tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve sağlam bir şemsiye kullanmak faydalı. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih etmeniz önerilir. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilecektir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanız önemlidir.