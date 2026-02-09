HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 9 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçiyor. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun kıyafetler giyilmesi öneriliyor. Rüzgar saatte 10 km hıza ulaşacak. Salı günü sıcaklık 8 ile 10 dereceye düşecekken, çarşamba günü 9 ile 12 derece civarında kalacak. Perşembe ise hava 16 dereceye yükselebilir. Dışarıda su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Sakarya Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 10 km civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:59 olacak. Gün batımı ise 18:25 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün geçirilmesi bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklıklar 9 ile 12 derece olacak. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 16 dereceye kadar yükselebilir. Yer yer sağanakların görülmesi tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve sağlam bir şemsiye kullanmak faydalı. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih etmeniz önerilir. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilecektir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulunduGeceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözlerTrafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.