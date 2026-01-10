HABER

Sakarya Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava 16 derece civarında olacak. Gün boyunca artan bulutlulukla birlikte sabah saatlerinde sıcaklık 7-8 dereceyi gösterecek. Öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselebilecek sıcaklık, akşam saatlerinde düşerek 13-14 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde hafif yağmur beklentisi var. İlerleyen günlerde ise 11 Ocak'ta yağmur, 12 Ocak'ta kar yağışı öngörülüyor. Hava koşulları için uygun giyinmek önemlidir.

Doğukan Akbayır

Sakarya'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu, 16 derece civarındadır. Gün boyunca artan bulutluluk beklenmektedir. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 - 8 derece olacaktır. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Bu saatlerde bulutluluk artacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece civarında kalacaktır. Hava bulutlu olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava beklenmektedir. Rüzgar, güney yönden eserek saatte 16 - 21 kilometre hız yapacak. Nem oranı %43 - %68 arasında değişecektir. Gün doğumu 08:22'de, gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecektir.

Sakarya'daki hava durumu, önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü orta şiddetli yağmurlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 12 - 3 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 2 - 1 derece arasında seyredecektir. 13 Ocak Salı günü hafif kar yağışlı bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 3 - (-2) derece arasında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu ve karlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalıdır. Uygun montlar tercih edilmelidir. Sürücüler, yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmelidir. Araçlar yol koşullarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler, kat kat giyinmelidir. Soğuk havaya karşı korunmalıdır. Hava koşullarına göre planlar esnek tutulmalıdır. Olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

