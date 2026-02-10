Sakarya Hava Durumu! 10 Şubat Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 12 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 - 4 derece olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 6 - 7 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar altında hafif yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 2 - 14 derece arasında olacak. Gün boyunca kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. 12 Şubat Perşembe günü, sıcaklıklar 9 - 17 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklıkları 8 - 18 derece arasında olacak. Yine yer yer sağanaklar görülecek.

Bu hava koşulları altında, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşük kalacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız önerilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cildinizi korumak için nemlendirici kullanmanız önemli. Bol su içmek de sağlıklı bir tercih olacaktır. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Ancak rüzgar geçirebilen giysiler tercih edebilirsiniz.

Sakarya'da hava durumu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, güncel hava raporlarını takip etmeniz faydalı olacaktır.