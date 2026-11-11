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Sakarya Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 11 Kasım 2026 tarihinde hava durumu mevsim normlarına uygun ilerliyor. Şehirde beklenen sıcaklık 20 derece civarında, bu da hafif serin bir hava anlamına geliyor. Gün içerisinde yağış ihtimali bulunuyor, bu nedenle yanınıza yağmurluk almanız önemli. Önümüzdeki günlerde hava daha olumlu hale gelecek, sıcaklık 21-23 dereceyi bulacak. Hava koşullarına dikkat ederek dış mekan etkinliklerinizi planlamalısınız.

Sakarya Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

11 Kasım 2026 tarihli Sakarya hava durumu mevsim normlarına uygun ilerliyor. Şehrin genelinde 20 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Bu durum, gün ortasında hafif serin bir hava ile karşılaşacağınız anlamına geliyor. Sabah saatlerinde hava taze ve ferah. İnce bir ceket bulundurmak akıllıca olabilir. Gün içerisinde karşınıza çıkacak bulutlu gökyüzü, yer yer ince yağışlar getirebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Sakarya'da bugünkü hava durumu dış mekan etkinlikleri için pek uygun görünmüyor. Yağışlı hava, yeşil alanlarda keyifli yürüyüşler için bir bahane oluşturabilir. Şehirdeki doğal güzellikler bu havada bile keşfedilmeye değer. Sakarya'nın yeşil doğası, hafif yağışlarla canlanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri daha olumlu görünüyor. 12 Kasım'da hava sıcaklığının 21-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bulutluluk azalacak. Böylece güneşin tadını çıkarma fırsatınız olacak. Cuma günü ince bir sulu kar bekleniyor. Bu, özellikle yürüyüş yollarını kaygan hale getirebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Hafta sonu, hava şartlarının daha stabil hale gelmesi umuluyor. Güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor.

Hava durumu değişken olduğu için dışarı çıkmadan önce güncel tahminleri kontrol etmek önemli. Kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmeyi öneriyoruz. Hava koşullarına bağlı olarak sokaklarda dikkatli yürümek gerekebilir. Islak zemin kayganlaşabilir. Uygun giyinmek ve yanınıza bir şemsiye almak konforunuzu artırır. Ayrıca sağlığınızı korur. Sakarya'nın havalarının tadını çıkarmak için hava koşullarını takip etmekte fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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