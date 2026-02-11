Sakarya Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu bulutlu olacak. Güneş ara ara kendini göstermesi bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %73 civarı olacaktır. Rüzgar hızı ise saatte 9.7 kilometreyi bulacak. Gün doğumu saati 07:57, gün batımı ise 18:28 olarak belirlenmiştir.

12 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 9 ile 18 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 8 ile 17 derece arasında olacak. Sağanaklar bu gün de devam edecek. 14 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 17 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar görülmesi muhtemeldir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Ilıman hava koşullarına uygun giyinmek önemli bir hazırlıktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir.