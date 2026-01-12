Sakarya Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu, soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Hava genellikle karla karışık yağmurlu kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %96 civarında olacak. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir.

Bugünkü hava durumu, Sakarya'da dışarı çıkacaklar için hazırlık gerektiriyor. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kalın, su geçirmez kıyafetler tercih edilmeli. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Mümkünse yürüyüş yolları tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 13 Ocak Salı günü kar yağışı bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü hava kapalı olacak. 15 Ocak Perşembe günü ise hava açık ve daha sıcak hale gelecek. Bu değişiklikler, günlük planlamalarınızda göz önünde bulundurulmalıdır.

