Sakarya Hava Durumu! 13 Ocak Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 13 Ocak 2026 Salı hava durumu soğuk ve yağışlı geçiyor. Sıcaklıklar -4 ile 4 derece arasında değişecek. İlerleyen günlerde 14 Ocak'ta 2 ile 8 dereceye, 15 Ocak'ta ise 2 ile 13 dereceye yükselecek. Karla karışık yağmur ve donan yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanmak önemlidir. Güvenli sürüş için hız limitlerine uymak da gereklidir.

Sakarya Hava Durumu! 13 Ocak Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı. Sakarya'da hava koşulları kışın tipik özelliklerini gösteriyor. Hava sıcaklıkları -4 ile 4 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur, donan yağmur ve yağmur geçişleri bekleniyor. Sakarya'daki hava durumu soğuk ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 14 Ocak Çarşamba hava sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. 15 Ocak Perşembe hava sıcaklıkları 2 ile 13 derece arasında değişecek. Daha sıcak bir hava bekleniyor. 16 Ocak Cuma hava sıcaklıkları 2 ile 14 derece olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacaktır. Kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Soğuktan korunmak için önlem almak gerekiyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanmalısınız. Şemsiyeler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sürücüler için yol koşulları kaygan olabilir. Hız limitlerine uymak güvenli sürüş açısından önemlidir.

Sakarya'da 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Daha ılıman bir hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekiyor. Bu, sağlığınızı ve güvenliğinizi korumak açısından önemlidir.

