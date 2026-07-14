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Sakarya Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Gündüz sıcaklığı 30-31 dereceye ulaşıyor, akşam ise 16-18 derece arasında seyrediyor. Hafif kuzeydoğu rüzgarı ve %25 nem oranıyla dışarıda vakit geçirmek için ideal bir hava var. Önümüzdeki günlerde de bu sıcak ve güneşli havanın devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almayı unutmayın.

Sakarya Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 30 - 31 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 16 - 18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 8 km olacak. Nem oranı %25 civarında. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde Sakarya'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12 - 20 dereceye düşecek. 16 Temmuz Perşembe günü de hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 17 - 20 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü hava güneşli, parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 31 - 34 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 16 - 20 derece arasında seyredecek.

Sıcak günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bol su içmek önemli. Güneşten korunmak için uygun kıyafetler giymek de faydalı. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalıyız. Serin ortamlarda olmak sağlığınız açısından önemlidir.

Sakarya'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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