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Sakarya Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu, 15 Haziran 2026'da güneşli ve keyifli. Sıcaklıklar 21 ile 28 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 16 ile 33 derece arasında değişecek. Nem oranı %52 ile %82, rüzgar hızı ise 3.23 ile 35 km/saat arasında bekleniyor. Hava şartları için uygun önlemler almak, su tüketimine dikkat etmek önemli hale geliyor. Bu süre zarfında hava tahminlerini takip etmek, planlar için yararlı olacak.

Sakarya Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 15 Haziran Pazartesi 2026, Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 28 ile 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %82 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 35 km/saat olarak beklenecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde Sakarya'da hava durumu değişecek. 16 Haziran Salı günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 33 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %53, rüzgar hızı ise 22 km/saat olarak tahmin ediliyor. 17 Haziran Çarşamba günü, hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 ile 16 derece arasında olacak. Nem oranı %57, rüzgar hızı 5.73 km/saat olarak bekleniyor. 18 Haziran Perşembe günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %52, rüzgar hızı 3.23 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20 ile 33 derece arasında değişecek. Gündüzleri sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkabilir. Akşamları ise 16 derece civarına düşecek. Nem oranları %52 ile %82 arasında değişecek. Rüzgar hızları 3.23 km/saat ile 35 km/saat arasında olacaktır.

Bu hava koşullarında, özellikle sıcak günlerde, bol su içmeye özen göstermek önemli. Güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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