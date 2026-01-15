HABER

Sakarya Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında, akşam saatlerinde ise 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden hafif esecek. 16 Ocak günü hafif yağmur tahmin ediliyor. 17 ve 18 Ocak'ta bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 6 ile 10 derece arasında değişecek. Bu dönemde uygun giyinmek ve şemsiye bulundurmak önemli.

Taner Şahin

15 Ocak 2026 Perşembe günü Sakarya'da hava durumu genellikle bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Sakarya'da hava durumu, ılıman ve bulutlu bir gün olarak tanımlanabilir.

16 Ocak Cuma günü hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. 17 Ocak Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 18 Ocak Pazar günü ise yine bulutlu ve güneşli günler tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 6 ile 10 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 0 ile 4 derece arasında olacak. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden esecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Hafif yağmur ve çisenti beklenirken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre uygun önlemler almak gerekir. Bu, konforunuzu artıracaktır.

