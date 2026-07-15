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Sakarya Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 15 Temmuz 2026 günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 29-30 derece, gece ise 15-16 derece arasında değişecek. Nem oranı %64 ile %88 arasındayken, rüzgar kuzeydoğudan 5-7 km/s hızında esecek. Yağış ihtimali ise %0 olarak öngörülüyor. Sıcak günlerde güneşten korunmak amacıyla şapka, güneş gözlüğü ve uygun kıyafetler kullanılması öneriliyor. Ayrıca bol su içmek de vücut sağlığı açısından önemli.

Sakarya Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Sakarya'da 15 Temmuz Çarşamba 2026 günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %64 ile %88 arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan 5 - 7 km/s hızında esecek. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 30 - 31 derece olacak. 17 Temmuz Cuma günü ise hava sıcaklığının 31 - 32 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %64 ile %67 arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan 6 - 7 km/s hızında esecek. Yağış ihtimali yine %0 civarında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmalısınız. Ayrıca bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamanız önemlidir. Uzun süre dışarıda kalıyorsanız, güneş kremi kullanarak cildinizi koruyun. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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