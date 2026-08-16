Sakarya Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün hava durumu oldukça keyifli. 16 Ağustos 2026 Pazar günü Sakarya'da sıcaklık 20 ile 28 derece arasında değişecek. Yüksek bulutlar arasında aralıklı güneş ışıkları görülecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 12 ile 30 derece arasında seyredecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak. 18 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 12 ile 35 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 19 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Ancak günün geri kalanında sıcaklık 14 ile 31 derece arasında değişecek ve hava güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olacak. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir giysi bulundurmak faydalı olabilir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almaları, güvenli ve eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlayacaktır.