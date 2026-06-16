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Sakarya Hava Durumu! 16 Haziran Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça güzel. Sıcaklık 32 derece civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 30 derece olacak. Yüksek nem oranı %94, bu nedenle bol su içilmesi öneriliyor. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Ancak, önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Haziran Cuma günü sağanak yağış öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

Sakarya Hava Durumu! 16 Haziran Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 32 derece civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 30 derece civarında olacak. Nem oranı %94 seviyelerinde seyrediyor. Rüzgar hızı saatte 6 kilometre civarında. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sakarya'da açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu durum rahatsızlık verebilir. Bol su içmeye özen göstermek faydalı olacaktır. Ayrıca hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklığın 28 derece civarında olması bekleniyor. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 26 derece civarına düşecek. Hava çok bulutlu olacak. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 25 derece civarında olacak. Bu günde sağanak yağış bekleniyor.

Sağanak yağış nedeniyle 19 Haziran Cuma günü dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Yanınızda şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızda fayda var. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de önemli. Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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