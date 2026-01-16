HABER

Sakarya Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha da soğuyacak. Özellikle 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde yağmur bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Kat kat giyinmek ve uygun kıyafetler kullanmak soğuk havalarda üşümeyi önleyebilir.

Taner Şahin

Bugün 16 Ocak 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Hava sıcaklıkları 0 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7 kilometre esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı ise 17:56 olarak hesaplandı.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin hava üşüme riskini artırabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacak. Su geçirmeyen bir mont veya yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yağışlı havalarda, yolda kayma riski artmaktadır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız sınırına uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Sakarya'da hava daha da soğuyacak. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında değişecek. Yoğun çiseleyen yağmur bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 0 ile 5 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmur öngörülüyor. 19 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde, soğuk ve yağışlı hava koşulları nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Uygun kıyafetler giymek ve ıslanmamak için önlemler almak gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava üşüme riskini artırır. Kat kat giyinmek ve su geçirmeyen kıyafetler bulundurmak önemlidir.

Sonuç olarak, Sakarya'da 16 Ocak 2026 tarihinde hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha da soğuyacak. Yağışlı koşullar devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var.

