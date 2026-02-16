Sakarya Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

16 Şubat 2026 Pazartesi günü, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 16°C civarında. Gece ise bu sıcaklık 7°C'ye düşecek. Nem oranı yükselecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6.8 km esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı ise 18:34 olarak hesaplanmıştır.

17 Şubat Salı günü, hava sıcaklığı 19°C civarına yükselebilir. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 18 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığı 9°C civarına düşebilir. Yağmur ihtimali artacak. 19 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklığı 18°C civarına yükselebilir. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olur. Ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek iyi bir seçenektir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak önemlidir. Ayrıca, şapkalar soğuk algınlığı riskini azaltabilir. Hava koşullarına hazırlıklı olarak Sakarya'da daha rahat geçirebilirsiniz.