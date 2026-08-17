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Sakarya Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 29 derece civarında seyredecek, akşam saatlerinde ise 12 ile 15 derece arasında hafif serinlik hissedilecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan hava, günü dışarıda geçirmek isteyenler için fırsat oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek, 19 Ağustos'taki sağanaklar için hazırlıklı olmak önemli.

Sakarya Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Sakarya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında düşecek. Bu durum akşamları hafif serinlik hissi yaratacak.

Sakarya'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat oluşturuyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalıyız. Akşam planlarınız için bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 34 derece civarına ulaşacak. 19 Ağustos Çarşamba günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 32 derece civarında olacak. 20 Ağustos Perşembe günü, hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 32 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor. Bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. 19 Ağustos Çarşamba günü beklenen sağanaklar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanızda fayda var.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için genellikle uygun olacak. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde su tüketimine dikkat etmelisiniz. Ayrıca yağmurlu günlerde hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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