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Sakarya Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 17 Haziran 2026'da hava durumu genellikle güneşli ve 19 ile 22 derece arasında, ardından 18 Haziran'da çok bulutlu hava ile 16-18 derece arasında sıcaklık bekleniyor. 19 ve 20 Haziran'da da yağmur ve düşen sıcaklıklar dikkat çekiyor. Hava sıcaklığı 13-18 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 4-7 km/s ile doğudan esecek. Bu dönemde soğuk algınlığı riskine karşı önlemler almak ve uygun giyinmek önemli.

Sakarya Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Sakarya'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça güzeldir. Hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 20 derece civarında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Rüzgarın hızı ise 4 km/s civarındadır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %94 civarında olacak. Gün doğumu saati 05:26'dır. Gün batımı saati 20:32 olarak tahmin edilmektedir.

18 Haziran Perşembe günü hava durumu değişiyor. Hava sıcaklığı 16 ile 18 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 17 derece civarındadır. Gün boyunca hava çok bulutlu olacak. Hafif yağışlar görülebilir. Rüzgarın hızı 5 km/s civarında olur. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı %80 civarında tahmin edilmektedir.

19 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 15 ile 18 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın 16 derece civarında olacağı öngörülüyor. Gün boyunca hava çok bulutlu olacak. Hafif yağışlar yaşanabilir. Rüzgarın hızı ise 6 km/s civarındadır. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı %75 civarında olacak.

20 Haziran Cumartesi günü için hava durumu farklılık gösterecek. Hava sıcaklığı 13 ile 17 derece arasında beklenecek. Hissedilen sıcaklığın 15 derece civarında olması bekleniyor. Hava yine çok bulutlu olacak ve hafif yağmur görülebilir. Rüzgarın hızı 7 km/s civarındadır. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı %70 civarında olacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları daha düşük olacak. Yağışlı günler artma eğiliminde. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalıdır. Hava sıcaklıklarının düşmesi, soğuk algınlığı riskini artırabilir. Vücudunuzu sıcak tutmaya özen gösterin. Bol su içmeyi unutmayın. Hava koşullarına uygun giyinerek, gerekli önlemleri alarak günlerinizi daha rahat geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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