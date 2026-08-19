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Sakarya Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 19 Ağustos 2026'da hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığın 32 dereceye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 15 - 16 derece arasında kalacak. Yüksek nem oranı ve saatte 2 - 3 kilometre hızla esecek rüzgar, dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında. Bu koşullarda bol su tüketmek ve güneş ışınlarından korunmak önemlidir.

Sakarya Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Sakarya'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 15 - 16 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı saatte 2 - 3 kilometre civarında olacak.

Bugün Sakarya'da hava durumu, açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 32 dereceye yaklaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 15 - 16 derece arasında olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 2 - 3 kilometre civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 31 derece civarında olması bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 33 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklıkları 14 - 15 derece arasında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek dikkat gerektiriyor. Bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasında değişiyor. Ayrıca, dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanılmalıdır.

Sakarya'da hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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