Sakarya Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 3 ile 5 kilometre arasında seyredecek. Gün doğumu saati 08:19. Gün batımı ise 17:34 olarak belirlenmiştir.

Bu tür hava koşullarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yüksek nem oranı nedeniyle nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen göstermek gerekir. Gerektiğinde su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 22 Aralık Pazartesi günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 6 ile 11 derece arasında seyredecek. 23 Aralık Salı günü puslu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 1 ile 13 derece arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 5 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmenizde fayda var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun giysiler seçmek sağlığınızı korur.