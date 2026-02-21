Sakarya Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak bulutlu. Gün içerisinde sıcaklık 17 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava açık olacak. Öğleden sonra bulutlanma artacak. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında seyredecek.

22 Şubat Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 3 derece arasında değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü bulutların arasından güneş kendini gösterecek. Sıcaklıklar 11 ile 0 derece arasında olacak. 24 Şubat Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 5 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek de gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riskine karşı dikkatli olmalısınız.