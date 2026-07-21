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Sakarya Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34-35 derece civarında seyrederken, gece sıcaklık 13-14 dereceye düşecek. Rüzgar hafif eserken, nem oranı %35 düzeyinde kalacak. Açık havada geçirilen süre zarfında güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor. Hava durumu önümüzdeki günlerde değişim gösterecektir.

Sakarya Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Sakarya'da 21 Temmuz 2026 Salı günü, sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 13 - 14 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif eser. Hızının saatte yaklaşık 6 - 7 kilometre olması tahmin ediliyor. Nem oranı ise %35 düzeyinde olacak.

Bugün Sakarya'da hava sıcak ve güneşli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanın. Bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda fazla kalmaktan kaçının. Güneş çarpması riski artabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36 - 37 derece olacak. 23 Temmuz Perşembe günü yer yer sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıkları 27 - 28 derece civarına düşecek.

Sakarya'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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