Sakarya Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, yağmur geçişleriyle geçecek. Sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişirken, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacak. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak önem taşır. 23 Şubat Pazartesi hafif yağmur, 24 Şubat Salı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar, bu dönemde 0 ile 14 derece arasında dalgalanacak. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak öneriliyor.

Enis Ekrem Ölüç

Sakarya'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu yağmur geçişleriyle birlikte geçecek. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek bu dönemde önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle dikkatli olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 12 derece arasında olacak. 24 Şubat Salı günü bulutlu bir hava olacak. Bu günde sıcaklık 4 ile 14 derece arasında değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. O gün sıcaklık 2 ile 8 derece arasında olacak. Bu dönem için hazırlıklı olmak gerekecek. Ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek önemlidir. Ayrıca, su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
