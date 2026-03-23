Sakarya Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 23 Mart 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık gündüz 11-12 derece civarında. Gece sıcaklık ise 7-8 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı 4-5 km/s şeklinde tahmin ediliyor. Sakarya'da bugünkü hava durumu hafif yağmurlu ve serin.

24 Mart Salı günü, hava durumu hafif yağmurlu olacak. 25 Mart Çarşamba günü ise hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklık 10-13 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık 6-7 derece civarında kalacak. Nem oranı yüksek olmaya devam edecek. Rüzgar hızı yine 4-5 km/s olacak.

Bu hava koşullarında Sakarya'da dışarı çıkarken dikkatli giyinmek faydalı. Şemsiye bulundurmak da önem taşıyor. Yüksek nem oranı hassas bünyeler için tehlike yaratabilir. Özellikle soğuk algınlığına karşı önlem almak önemli. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.