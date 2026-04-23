Sakarya Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 23 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecektir. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inecek. Az bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte 6 kilometre olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %79, öğle saatlerinde %54, akşam %66, gece %86 civarında olacak.

Sakarya'da hava durumu sabah ve gece saatlerinde serin olacak. Hafif yağış beklentisi var. Öğle saatlerinde hava ılıman ve parçalı bulutlu. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde hafif kıyafetler giyebilirsiniz. Rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Daha sıcak bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 21 dereceye çıkacak. Hava çok bulutlu olacak. Pazar günü sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Hafta sonu planı yaparken güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Hava durumu değişken olduğu için planlarınızı yaparken hava koşullarını kontrol edin. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Öğle saatlerinde hafif kıyafetler tercih edin. Hafta sonu, güneşli havanın keyfini çıkarabilirsiniz.