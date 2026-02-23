Sakarya Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 23 Şubat 2026 Pazartesi. Sakarya'da hava ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 0 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında kalacak. Rüzgar hızı ortalama 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu koşullar uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Şubat Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 ile 6 derece arasında olacak. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 8 ile 2 derece arasında değişecek. 26 Şubat Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 6 ile 0 derece arasında olacak.

Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercihtir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riskine dikkat edilmelidir.

Sakarya'da hava koşulları önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu güncel olarak kontrol etmeniz yararlıdır.