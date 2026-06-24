Sakarya Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu, yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 ile 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 14 ile 15 derece arasında düşecek. Nem oranı %48 ile %49 değişecek. Rüzgarın hızı ise saatte 5 ile 6 kilometre olacak. Yağış olasılığı %0 seviyesinde bulunuyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 29 ile 31 derece arasında olacak. 26 Haziran Cuma günü de sıcaklıklar aynı aralıkta kalacak. Gece sıcaklıkları 14 ile 15 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı yine %0 seviyesinde kalacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda fazla kalmamaya dikkat edin. Bol su içmek ve güneş kremi kullanmak koruma sağlar. Uygun kıyafetler giyerek zararlı etkilerden korunabilirsiniz.

Sakarya'da hava koşullarının genel olarak sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir dönemdir. Yüksek sıcaklıklara karşı önlemler almayı unutmamalısınız.