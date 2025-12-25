Sakarya Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %93 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 1.3 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı ise 17:36 olarak hesaplandı.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde üşüme riski artabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, uygun ayakkabılar giymek olası kazaların önüne geçebilir.

Önümüzdeki günlerde, 26 Aralık Cuma günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında değişecek. 27 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Daha da soğuk bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar -1 ile 5 derece arasında olacak. 28 Aralık Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti öngörülüyor. Sıcaklıklar -1 ile 7 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle 27 ve 28 Aralık tarihlerinde hava daha da soğuyacak. Yağışlar artacak. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısını korumak önemli. Ayrıca, buzlanma riski nedeniyle yollarda dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastiklerini kontrol etmek gereklidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava serin ve yağışlı olacak. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak sağlıklı günler geçirebilirsiniz.