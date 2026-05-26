Sakarya Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026, Salı. Sakarya'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 24 derece. Hava, genellikle parçalı bulutlu. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 3,5 km/s civarında olacak. Nem oranı %51 seviyelerinde. Yağış ihtimali %0. Yani, yağışsız bir gün bekleniyor.

Sakarya'da hava durumu, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Gündüzleri ortalama sıcaklık 23 derece. Geceleri ise 13 derece civarında sıcaklıklar görüyoruz. Bu durum, Sakarya'nın Mayıs ayı için tipik bir profil sergiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 24 derece civarında seyredecek. Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Bu günde sıcaklık 17 derece civarında olacak. Cuma günü hava yer yer bulutlu. Güneşli dönemler de olacak. Sıcaklıklar 23 derece civarında kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirin. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Bugün ve Çarşamba günleri, piknik veya yürüyüşler için uygun. Perşembe günü hafif yağmur beklendiğinden, hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurun. Cuma günü hava değişken olabilir. Planlarınızı esnek tutmanızda fayda var.

Genel olarak, Sakarya'da hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak hava koşullarının değişebileceğini unutmayın. Planlarınızı buna göre ayarlamanız akıllıca olacaktır.