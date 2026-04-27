Sakarya Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan Pazartesi 2026'da Sakarya'da hava durumu serin, bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklığın 17 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 1 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu serin hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Nisan Salı günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 17 derece civarında, gece ise 2 derece civarında olacak. 29 Nisan Çarşamba günü ise puslu güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklık gündüz 19 derece civarında, gece ise 2 derece civarında seyredecek. 30 Nisan Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 17 derece civarında, gece ise 8 derece civarında olacak.

Bu serin ve değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da akıllıca bir önlem. Ani sıcaklık değişimlerine karşı sıcak içecekler tüketebilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi günün daha ılık saatlerine planlayın.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.