Sakarya Hava Durumu! 27 Ocak Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur beklenirken, sıcaklıklar 14°C ile 17°C arasında yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4°C'ye düşecek. Takip eden günlerde, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde yağışlı hava koşulları ve değişken sıcaklıklar bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmaları öneriliyor.

Sakarya'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 14°C civarında başlayacak. Gün içinde sıcaklıkların 17°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4°C'ye düşecek. Nem oranı %66, rüzgar hızı 2.3 km/sa olacak. Gün doğumu saati 08:11, gün batımı saati ise 18:08 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Sakarya'da hava durumu şu şekilde tahmin ediliyor. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü sisli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar -6°C ile 1°C arasında değişecek. 29 Ocak 2026 Perşembe günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında değişecek. 30 Ocak 2026 Cuma günü ise sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 10.5°C ile 18.6°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliğe sahip olacağı düşünülüyor. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Özellikle 28 ve 29 Ocak tarihlerinde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmaları önerilir. 30 Ocak'ta daha sıcak ve yağışlı bir hava olacak. Bu nedenle buna uygun hazırlık yapmanızda fayda var.

Sakarya'da hava durumu, kış aylarında hızlı değişiklikler gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yaparsanız olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.

