Sakarya Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu soğuk ve yağmurlu. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %81 civarında. Rüzgar hızı saatte 2.2 kilometre. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı ise 17:38 olarak bekleniyor.

Sakarya'da hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde yağmurlu koşulların etkili olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek yararlı olacaktır. Uygun ayakkabılar giymek de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının düşük olması, kat kat giyinmenizi gerektiriyor. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 4 ile 2 derece arasında değişiyor. Karla karışık yağmurlar görülecek. Bu koşullar, trafikte kaygan zeminlere neden olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Gerekirse kar lastikleri kullanılmalıdır. 30 Aralık Salı günü sıcaklıklar 9 ile 2 derece arasında değişecek. Bu gün yağışların azalması bekleniyor. Hava koşulları daha elverişli hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde yağmurlu ve soğuk koşulların süreceğini gösteriyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabılar giymek önemlidir. Trafikte dikkatli olunmalı. Hava koşullarına uygun önlemler alınmalıdır.