HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu, 28 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve yağmurlu olarak öngörülüyor. Sıcaklık 0 ile 8 derece arasında değişiyor. Nem oranı %81 seviyesinde bulunuyor. Dışarıda geçireceğiniz süre boyunca su geçirmez kıyafetler giyilmesi önemli. Gelecek günlerde ise hava sıcaklıkları 2 ile 9 derece arasında dalgalanacak. Karla karışık yağmurlar ve kaygan zeminler için dikkatli olunmalı. Uygun önlemler alınmalı.

Sakarya Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Sakarya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu soğuk ve yağmurlu. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %81 civarında. Rüzgar hızı saatte 2.2 kilometre. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı ise 17:38 olarak bekleniyor.

Sakarya'da hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde yağmurlu koşulların etkili olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek yararlı olacaktır. Uygun ayakkabılar giymek de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının düşük olması, kat kat giyinmenizi gerektiriyor. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 4 ile 2 derece arasında değişiyor. Karla karışık yağmurlar görülecek. Bu koşullar, trafikte kaygan zeminlere neden olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Gerekirse kar lastikleri kullanılmalıdır. 30 Aralık Salı günü sıcaklıklar 9 ile 2 derece arasında değişecek. Bu gün yağışların azalması bekleniyor. Hava koşulları daha elverişli hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde yağmurlu ve soğuk koşulların süreceğini gösteriyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabılar giymek önemlidir. Trafikte dikkatli olunmalı. Hava koşullarına uygun önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı
İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımıİl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.