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Sakarya Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da gün boyunca hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bugün sıcaklık 34 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 13 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer sıcaklıklar gösterecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi ve güneşten korunması sağlık açısından önem taşıyor.

Sakarya Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü, Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının 34 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 15 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz günlerine ait tipik bir durumu yansıtıyor.

Sakarya'daki hava durumu açık ve güneşli olacak. Rüzgarın hafif esmesi tahmin edilmekte. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün seçilmiş durumda.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak olacak. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 33 ile 34 derece arasında seyredecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 36 ile 37 dereceye kadar yükselebileceği düşünülüyor. 2 Temmuz Perşembe günü tekrar 33 ile 34 derece arasında sıcaklık bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Sakarya'da yaklaşan günlerde hava durumu sıcak kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması önemli. Gerekli önlemleri almak sağlığı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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